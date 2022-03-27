Вторжение России в Украину грозит пошатнуть основу международной повестки и потенциально может привести к «крупнейшему кризису» в мире со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишут Kyodo News и RFI.

Он отметил, что японское правительство не исключает любых вариантов фундаментального усиления своей обороноспособности.

По словам Кисиды, Токио пересмотрит стратегию национальной безопасности до конца года и два других ключевых документа по наращиванию своей обороноспособности.

Премьер Японии подчеркнул, что его страна настроена поддержать Украину, поскольку ее действия вместе с другими странами определят будущее состояние международного сообщества.

«Наше государство оказывает помощь Украине, твердо демонстрируя нашу решительную солидарность с украинским народом, который борется с агрессией и стремится защищать свою Родину», — отметил Кисида. (unian.net)