Высокие бордюры–проблема для пешеходов

О сложностях, с которыми сталкиваются пешеходы, говорят гораздо реже, чем о тех, с которыми имеют дело водители. А ведь каждый из нас является пешеходом, кто-то реже, кто-то чаще.

«Зебры» на многих дорогах еле видны и нуждаются в обновлении. Тротуары заставлены машинами так, что люди не могут по ним пройти, и им приходится выходить на проезжую часть. Бордюры во многих местах слишком высоки, что создает неудобства для немалой части населения.

Именно высота бордюров стала недавним объектом критики главы неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиля Мамедова.

По его словам, для здоровых молодых и среднего возраста граждан – это не проблема. А вот для людей пожилых, лиц с инвалидностью, а также молодых мам с детскими колясками дела обстоят совершенно иначе. Часто они не могут перешагнуть бордюры из-за того, что те слишком высоки, и вынуждены идти по оживленной проезжей части улицы.

«Такого нет нигде, да и у нас раньше не было. Хотя началось это не сегодня, а лет 20-25 назад. Дело в том, что практически во всех странах высота бордюра составляет 10 ± 1 см. Такая высота не является критической ни для стариков, ни для больных, ни для людей с коляской, ни для граждан с инвалидностью. Но почему-то в нашей столице решили, что такой высоты будет маловато. В итоге, высота бакинских бордюров может колебаться от 30 до 60 см. Вопрос, конечно, риторический, но мне правда интересно, когда, наконец, у нас начнут строить дороги по общепринятым во всем мире стандартам вместо того, чтобы изобретать велосипед?», — говорит эксперт.

По словам Ф.Мамедова, сейчас столичные бордюры выше, чем того требуют документы, регламентирующие эти работы. Но те, на кого возложена миссия строительства дорог, оправдывают этот шаг тем, что якобы таким образом они борются с водителями -нарушителями, дабы те не заезжали на тротуары.

«Однако это не их дело бороться с водителями, игнорирующими правила дорожного движения. Их работа строить дороги согласно СНиПам (Строительные нормы и правила), ГОСТам, а не как кому-то из ответственных лиц придет в голову. С нарушителями на дорогах должна разбираться и привлекать к ответственности Дорожная Полиция. Получается, если она со своими обязанностями не справляется, значит решением должно стать увеличение высоты бордюров? Интересный подход, который можно распространить и на другие сферы», — считает он.

Эксперт решил выяснить, какова же все-таки высота бордюров в других странах. Возьмем, соседнюю Россию. Там, она регламентируется ГОСТ Р 52767-2007 4.2.4. «Направляющие островки. Высоту бордюра направляющих островков измеряют с использованием уровня по ГОСТ 9392 и измерительной линейки по ГОСТ 427.

Высоту бордюра определяют измерением зазора между дорожным покрытием и нижней гранью уровня, установленного в горизонтальном положении на верхнюю грань бордюра. Высота бордюра в любой его точке не должна превышать 10 см.

4.2.5. Островки безопасности Высоту бордюра островков безопасности измеряют в соответствии с 4.2.4. Высота бордюра в любой его точке должна составлять (10 ± 1) см».

Это российские ГОСТы, а вот азербайджанские отыскать не удалось. То ли их не существует, то ли, по словам Ф.Мамедова, они законспирированы.

В связи с этим, ему пришлось продолжить изучение сего предмета, и выяснить, что в соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации от 7 октября 1995 года, говорится, что стороны будут: применять государственные стандарты Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики и государственные стандарты Азербайджанской Республики на территории Российской Федерации».

Нашел эксперт и СНиП, которые можно использовать у нас в Азербайджане, согласно вышеупомянутому соглашению. Там также указываются 10 см плюс минус 1.

Есть еще один документ «Пандусы и съезды с тротуаров для инвалидов. Строительные нормативы». Согласно нему высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 4 см.

«Как видно, нормативы существуют, главное их придерживаться, а не выдумывать что-то, что в итоге усложняет жизнь многим людям. Вероятно, ни те, кто создают такие препятствия для пешеходов, ни члены их семей с такими сложностями не сталкиваются, ибо по улицам ходят крайне редко. Хорошо бы предложить им прогуляться по городу, дав в руки детскую коляску, или посадив на время в инвалидную», – отметил он.

Глава НПО считает, что испытав на себе, каково это, они бы вернулись к мировой практике.

Кстати, высоких бордюров экспериментаторам показалось мало, так что сейчас пытаются все тротуары перекрыть бетонными болясами (столбиками). Интересно было бы узнать, говорит Ф.Мамедов, сколько наша исполнительная власть потратила денег на эти бесполезные приобретения.