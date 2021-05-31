Нас на этой неделе ожидает грандиозное событие: в Баку пройдут гонки «Формулы-1».

В преддверии столь знаменательного торжества, городские власти постарались на славу. Все центральные дороги перекрыты, а простолюдины за свои гроши должны доехать на общественном маршруте не туда, куда им нужно, а туда, где им указано.

Так, сегодня автор этих строк, как ни в чем не бывало, вышел из дома, и направился, было на работу. Но не тут то было. Конечно же, я знаю, что репутация страны превыше всего, но и о горожанах не мешало бы подумать. И городские власти позаботились об этом. Для общественного транспорта были выделены альтернативные дороги. Но вот оказия: на словах эта альтернатива есть, на деле – дорога в один конец.

Автор этих строк живет в районе круга «20-го участка», и потому был вынужден ждать автобусы №5 или №88, чтобы попасть хотя бы в местность, откуда можно было невооруженным взглядом увидеть вожделенную станцию метрополитена. Мой разговор с водителем автобуса № 88 разрушил все мои надежды. Оказалось, что он на своем «железном коне» (хотя, какой там конь, целый двугорбый верблюд) может довести пассажиров лишь до поселка Байыл. А дальше, спасение пешеходов дело ног самих пешеходов.

Далее, ситуация, в которой я оказался и был ее частью, чем-то напомнила картину известного русского художника Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Правда, вся эта вереница жертв «Формулы» были не на Волге, и баржу не тянули, но выражение лиц было довольно унылым.

Одним словом, пришлось всем нам унылой вереницей тянуться до ближайшего метро. Для кого-то спасительной соломинкой от увольнения с работы стала станция метро «Сахиль», а для кого-то «Ичеришехер».

В любом случае, не опоздали на работу. А получать нагоняй от руководства удовольствие более, чем сомнительное. Так что, придется ехать на такси (бакинские таксисты найдут лазейку-альтернативу и на закрытых дорогах): накладно, но без выговоров.

И это будет продолжаться неделю. Два маната в один конец, два – в обратный. Пустяки. Главное, чтобы наши зарубежные гонщики заработали миллионы. А определенная прослойка нашей общественности будет стабильно в течение недели терять пару десятков манатов – пшик.

P.S. В связи со сложившейся ситуацией, корреспондент # обратился к главе пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маису Агаеву с просьбой помочь найти эту самую альтернативную дорогу, по которой я должен был на общественном транспорте доехать до работы. Ответ нашего собеседника был лаконичен: «До и во время проведения Формулы-1 для общественного транспорта будут открыты альтернативные дороги»…

На протяжении последних нескольких лет от различных чиновников, так или иначе связанных с дорогами, мы только и слышим об альтернативных дорогах. Слышать то слышали, а вот лицезреть сие чудо так и не довелось…