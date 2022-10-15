На улице Ислама Исламзаде города Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает западное бюро Report, после столкновения двух автомобилей, один из них въехал на пешеходов — Хадиджу Султанову, 1966 года рождения и Шамаху Мамедову, 1963 года рождения.

Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в Центральную городскую больницу Мингячевира и помещены в реанимационное отделение.

Несмотря на усилия врачей, обе женщины скончались.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.