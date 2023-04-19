Операционная Компания Baku City Circuit (BCC) распростронила заявление относительно дорожного движения во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года 28-30 апреля.

Как сообщает #, начиная с 01:00 24 апреля будет ограничено движение транспорта на проспектах и ​​улицах, окруженных Бакинским городским кольцом. Движение будет восстановлено 2 мая в 08:00 утра.

«Ограничение движения будет введено в трёх зонах. Первая зона – территория Ичеришехер, окруженная гоночным кольцом, вторая зона – площадь Азадлыг и другие улицы, расположенные рядом, и третья зона – территория, окружающая улицу 50-летия ООН. На время проведения гонок въезд и выезд транспорта на указанные территории будет осуществляться на основе специального пропуска «Разрешение на въезд по месту жительства». Владельцы транспортных средств, проживающие или работающие в этих зонах, смогут получить разрешение бесплатно» — сказал Тураб Теймуров, национальный пресс-секретарь BCС.

Представитель операционной компании посоветовал водителям использовать альтернативные маршруты.

Выдача специального пропуска началась 10 апреля и продлится до 28 апреля.

Согласно традиции проведения ежегодных гонок, во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 ограничений на передвижение пешеходов не будет. Так, в течение гоночной недели постоянные подземные переходы, расположенные в районе гоночного кольца, будут открыты в течение всего дня для обеспечения беспрепятственного передвижения жителей города.

Пешеходы смогут воспользоваться и временными надземными переходами, установленными на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Истиглалийат, улиц Хагани и Рашида Бейбутова, а также проспекта Азадлыг и улицы Хагани, расположенных вокруг кольца. Надземный переход на пересечении улицы Рашида Бейбутова и проспекта Нефтчиляр установлен на постоянной основе.

Кроме того, некоторые дороги в пределах трассы будут открыты для общего пользования в течение всей гоночной недели.

Участок проспекта Нефтчиляр от круга Азнефть в направлении Морского вокзала и участок улицы Истиглалийат от улицы Шейх Шамиля до проспекта Азербайджана будут открыты для движения транспорта в определенные часы с понедельника, 24 апреля, по субботу, 29 апреля.

Так, с 24 по 26 апреля утром, с 07:00 до 09:00, а вечером с 18:00 до 20:00, одностороннее движение на указанных дорогах (на проспекте Нефтяников от площади Азнефть до Морского вокзала и на улице Истиглалийат от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджана) будет свободным б ез парковки и остановок.

27 апреля участок на проспекте Нефтчиляр от площади Азнефть в направлении Морского вокзала будет открыт с 07:00 до 09:00 утром и с 20:00 до 22:00 вечером. А 28-29 апреля движение в этом направлении будет возможно только в вечернее время с 20:00 до 22:00.

BCC сообщает водителям, что указанные дороги будут использоваться только в качестве транзитных коридоров и движение по этим дорогам будет возможно только в одном направлении. Остановка или парковка автомобилей здесь строго запрещена в целях безопасности. Кроме того, по этим дорогам исключено движение грузовых автомобилей и общественного транспорта.

Следует отметить, что ограничение скорости на указанных дорогах установлено на уровне 50 км/ч.

Движение транспорта по этим дорогам будет регулироваться BCC совместно с соответствующи ми государственными структурами .

Получить подробную информацию о движении по указанным улицам и проспектам можно на официальном сайте BCC.