Второй день AFW: феерия красоты и моды продолжается

Сегодня в Музее каменной летописи пройдет заключительный, третий день показов юбилейного 10-го сезона официальной недели моды страны Azerbaijan Fashion Week, сообщает #.

Свои коллекции публике представят создатели брендов Nomad Homme+, Mak Mari, Ayza, Kashen, Suhrob Habib, Shan Atelier, Velour и Scandar.

Второй день был отмечен дефиле весенне-летних коллекций дизайнеров из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Открыл день показ бренда известного дизайнера из Узбекистана Софии Ашур – Art by Sofia. Если в начале дефиле на подиуме царствовали лишь два цвета – черный и золотой, то затем к ним также прибавились малахитовый зеленый и сапфировый синий. Стиль роскошных объемных нарядов с геометрическими и национальными орнаментами подчеркивался использованием большого количества дополнительных аксессуаров и украшений – серег, брошей, тиар и корон.

Впервые на подиуме Azerbaijan Fashion Week состоялся дебют творческого дуэта сестер Айи и Боты Киргизбаевых, представляющих Казахстан. Их совместное детище – бренд Botaya является победителем конкурса «New Generation Open Way». Коллекция, продемонстрированная сестрами в Баку, была создана при поддержке Фонда первого президента республики Казахстан и стала одной из самых оригинальных и одновременно носибельных в рамках второго дня показов. Предметы гардероба и верхняя одежда – пальто и плащи, созданные из льна, шелка, хлопка и шерсти, а также объемные рюкзаки будут смотреться актуально и уместно не только на подиуме, но и в повседневной жизни.

Еще один дизайнер из Узбекистана Nadi Nur продемонстрировала собравшимся коллекцию, состоящую из вечерних нарядов пастельных оттенков с блестящими элементами. Игра с полупрозрачными деталями нарядов особенно удалась дизайнеру.

Казахстанский бренд Tarbiya продемонстрировал всю красоту казахстанского национального костюма. Наряды, выполненные из бархата и велюра, были дополнены филигранной ручной вышивкой. Особую прелесть коллекции придали вставки, выполненные из меха.

Азербайджанский дизайнер Ulker Hasanova, в свою очередь, продемонстрировала коллекцию богато выглядящих вечерних нарядов, способных затмить всех своим блеском. Возможно, очень многие из гостий AFW будут щеголять в нарядах из этой коллекции уже совсем скоро – на новогодних празднованиях.

Дизайнер Мурад Гусейн вновь сумел удивить взыскательную публику Azerbaijan Fashion Week в рамках показа созданного им бренда Giedi. Брючные костюмы, выполненные из кожи, оригинальный ассиметричный крой, худи с логотипом бренда, меховая юбка и даже меховой корсет, наброшенный на руку в виде сумки… Каждый из зрителей почерпнул что-то близкое его вкусу из его последней коллекции.

Нарушение одного из классических канонов модных показов произошло во время дефиле бренда RM Couture, созданного дизайнером Реной Муслимовой. Если все мы привыкли к тому, что свадебный образ традиционно закрывает модные показы, то здесь подвенечное платье открывало шоу. А вслед за ним последовали образы, в которых искусно обыгрывалось комбинирование различных элементов, корсета – с нарядом из гобеленовой ткани, аквамариновых перьев – с расшитыми камнями, золотой вышивки – с бахромой.

Второй день показов завершился афтепати, проведенной в ночном клубе Hype.

Официальными спонсорами 10-го сезона Azerbaijan Fashion Week выступили De Longhi, Braun, Faberlic, Li Brow и Grante.