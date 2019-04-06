Все учения армии нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций

6 апреля на Центральном командном пункте под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание, сообщает сайт министерства.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров объединений, посредством видеосвязи были также привлечены командиры соединений и другие ответственные офицеры.

Затронув безответственные заявления военно-политического руководства Армении, генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что это приведет к росту напряженности на линии фронта. Министр обороны подчеркнул, что все учения, проводимые согласно плану, нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций. Министр дал конкретные указания командирам и начальникам всех уровней организовать постоянное наблюдение и держать под контролем действия противника, дать решительный ответ на его возможные провокации и в любое время быть готовыми к началу активных боевых операций.