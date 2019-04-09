Врачебная ошибка или почему врачи обманывали родителей девочки?

4 апреля 2019 года ученица восьмого класса бакинской школы №162 Элина Гаджиева выбросилась с третьего этажа учебного заведения. А 7 апреля девочка скончалась в реанимационном отделении больницы им. Ага Мусы Нагиева (бывшая больница им. Семашко).

Этот случай все еще бурно обсуждается в соцсетях. Мнения разделились: кто-то обвиняет родителей, кто-то школу, а кто-то и саму девочку, ведь 162-ая школа – это третья по счету, куда ее перевели.

Ранее мать девочки Севиль Гаджиева рассказала журналистам, что ее девочке не оказывают необходимой медицинской помощи. «Ей не наложили гипс. Бедная девочка так мучается», — сказала она. Как сообщила # руководитель Лиги защиты детей Камаля Агазаде, они даже хотели перевести Элину в другую клинику, но не успели.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения, причиной смерти девочки стали закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота и грудной клетки, ушиб обоих легких, перелом правого 4-го ребра, компрессионный перелом 5-го грудного позвонка, уменьшение расстояния между 9-м, 10-м и 11-м позвонками, перелом костей таза, травматический спинальный шок (разрыв спинного мозга).

«Для восстановления костей таза необходимо наложить гипс, что является необходимой частью иммобилизационных мер», — заявил # хирург, доктор медицинских наук Адиль Гейбулла.

Как сообщил # заведующий реанимационным отделом больницы имени Ага Мусы Нагиева Натик Аллахвердиев, Элине Гаджиевой была оказана всесторонняя помощь.

Однако на вопрос, был ли наложен гипс из-за перелома костей таза, заведующий отделением отвечать отказался.

«Я не могу ответить на ваши вопросы. Для этого мне необходимо получить разрешение руководства», — заявил Натик Аллахвердиев.

Мы также попытались получить комментарий в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«По факту смерти Элины Гаджиевой возбуждено уголовное дело. До окончания следствия Министерство здравоохранения не может сказать что – либо по этому поводу», — сказала сотрудник пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

Педагоги школы дают показания в прокуратуре, а директора временно отстранили от должности. Надеемся, что и до врачей доберутся. Ведь это они успокаивали родителей, что состояние девочки стабильное, что серьезных травм нет, и что она идет на поправку.