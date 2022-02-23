Как известно, вчера президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии между двумя странами. Документ был подписан после переговоров в Кремле.

Если быть лаконичным, то главы двух государств оценили подписание данного документа как переход на новый этап развития отношений между двумя странами. Конечно же, мнения по поводу подписания соглашения о союзничестве, в частности, в азербайджанском обществе, разошлись: оно и понятно, как говорится, сколько людей, столько и мнений.

Кто-то узрел в этом «бочку меда», а кто-то посчитал, что Азербайджану Россия подарила «троянского» коня. Кто прав, кто ошибается в этом вопросе, покажет время. Причем, в историческом плане, думается, ждать долго не придется.

Однако эйфорическое настроение любителей «бочки меда» было омрачено «ложкой дегтя». А преуспела в этом российская сторона, да еще в день подписания декларации. И «атмосферу праздника» испортили не какие-то там пользователи соцсетей, журналисты вроде симоньянов, соловьевых и прочей шушеры, а внешнеполитическое ведомство Российской Федерации.

Вчера в годовщину подписания Туркменчайского договора (22 февраля 1828 года) между Российской империей и Персией в аккаунте МИД РФ в соцсети был выложен искаженный текст соглашения, который иначе как провокационным в отношении Азербайджана не назовешь.

В частности, отмечалось, что после подписания мирного договора «к Российской империи отошли Эриванское и Нахичеванские ханства (Восточная Армения)».

Ответная реакция МИД Азербайджана была незамедлительной. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана прокомментировало данную публикацию, выразив в комментарии удивление и сожаление.

«Вызывает удивление и сожаление факт публикации на официальной странице социальной сети МИД Российский Федерации искаженной информации о Туркменчайском договоре 1828 года именно в день подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Следует особо подчеркнуть, что выражение «Восточная Армения» никоим образом не упоминается в тексте вышеупомянутого соглашения и, разумеется, данный факт хорошо известен Департаменту исторических документов МИД России.

Считаем необходимым устранение допущенного искажения и ожидаем соответствующего исправления указанной недостоверной информации на официальной странице социальной сети МИД РФ», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Действительно, в тексте Туркменчайского договора нет никакой «Восточной Армении» и быть не могло. В оригинале текст выглядит следующим образом:

Статья III

Е.в. шах персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сию и по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское. Вследствие сей уступки е.в. шах обязуется не позже шести месяцев, считая от подписания настоящего договора, сдать российским начальствам все архивы и публичные документы, относящиеся до управления обоими вышеозначенными ханствами…

И где тут упоминание о «Восточной Армении»? Провокация или ошибка? Есть известная фраза Буле де ля Мерта, председателя Законодательной комиссии, разработавшей знаменитый Гражданский кодекс Наполеона: «Это больше, чем преступление. Это ошибка».

Создается впечатление, что контора Сергея Калантарова, в миру известного как Лавров, таким примитивной подтасовкой решила потешить самолюбие соплеменников своего шефа. И хотя бы таким довольно глупым способом «доказать» правоту армян о существовании «Восточной, Западной, Северной, Южной» Армении. Такой вывод напрашивается, если исходить из варианта (а) – провокация.

Но и вариант (б) также не делает чести «лавровской конторе». Неужели в МИД РФ сидят невежественные дилетанты, которые не удосужились отыскать в Интернете оригинал текста Туркменчайского договора? В таком случае, зачем их вообще держать в столь влиятельном ведомстве: в России столько безработных.

Судя по всему, составители искаженного текста просто поленились обратиться к первоисточнику, предпочли более легкий путь. Воспользовались услугами Википедии. Кстати, в Википедии словосочетание «Восточная Армения» как-бы украдкой в скобках указано после Нахчыванского ханства. А если учесть, что редактором ресурса является печально известный азербайджанофоб и большой друг армян Вадим Гомоз, удивительно, что в данном контексте Армения не указана как «Великая».

Как бы то ни было, но союзничество между Азербайджаном и Россией началось не с той нотки. Провокация (ошибка) оставила неприятный осадок. Во всяком случае, «контора Лаврова» здорово подставила «архитектора» нынешней России…