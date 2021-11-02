Родившийся при кесаревом сечении ребенок у 11-летней девочки скончался сегодня.

Об этом АПА сообщили в отделении неонатологии Республиканской клинической больницы.

Причиной смерти младенца стала острая дыхательная недостаточность и врожденный порок сердца.

Сама девочка, ставшая матерью в 11 лет, и ее мать помещены в приют.

Социальный работник Агентства социальных услуг, входящего в подчинение Министерства труда и социальной защиты населения и психолог Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей оценили психологическое и социальное состояние 11-летней девочки, которая подверглась психологическому насилию и родила ребенка в 11-летнем возрасте и приступили к деятельности по ее реабилитации. Для защиты интересов ребенка было решено поместить ее в государственный приют, и она была помещена в соответствующее учреждение Агентства социальных услуг, входящего в подчинение министерства.

Об этом сказал руководитель пресс-службы агентства Мурад Гашимов.