Volkswagen обвинили в незаконной выплате бонусов топ-менеджеру, связанному с «дизельгейтом»

Прокуратура Брауншвейга начала новое расследование в отношении Volkswagen в рамках дела о «дизельгейте», об этом сообщила в воскресенье, 21 марта, немецкая газета Bild am Sonntag. Теперь концерн подозревают в злоупотреблении — по данным следствия, VW после начала скандала продолжала выплачивать бонусы одному из топ-менеджеров, оказавшемуся центральной фигурой в деле о «дизельгейте». Как пишет Bild, это Ханно Йельден, глава подразделения по электронным системам двигателя.

Господин Йельден стал одним из топ-менеджеров компании, которым 15 апреля было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Среди них также бывший генеральный директор VW Мартин Винтеркорн, имена остальных обвиняемых следствием не разглашались, хотя немецкие газеты вскоре и сообщили имена предполагаемых обвиняемых, сообщает kommersant.ru.

Как следует из документов, которые были конфискованы следствием, в период с 2016 по 2018 год концерн выплатил господину Йельдену €866 тыс., притом что в связи со скандалом он уже был освобожден от своей должности, так что эти деньги выплачивались без каких-либо законных оснований. Кто одобрил выплату этих бонусов, неизвестно.