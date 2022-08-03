«Единовременной выплатой уже охвачено 11 тысяч инвалидов первой карабахской войны». Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, механизм предоставления единовременной выплаты инвалидам первой карабахской войны разработан на основе принципов гуманизма и более широкого охвата программой соцобеспечения.

«Единовременная выплата предоставляется не только тем, кто в настоящее время имеет статус инвалида первой карабахской войны, но и впоследствии выздоровевшим, прошедшим реабилитацию и не имеющим в настоящее время степени инвалидности», — сказал С.Бабаев.

Глава ведомства подчеркнул, что в случае смерти инвалида первой карабахской войны предусматривается предоставление этой выплаты его наследникам.

«Эту единовременную выплату получат и те, кто ранее получал выплату в меньшем размере», — подытожил министр.