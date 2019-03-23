Во Франции активисты крадут портреты Макрона из правительственных зданий

Предполагаемые эко-активисты во Франции проникают в административные здания по всей стране и крадут портреты президента страны Эммануэля Макрона, сообщает газета Parisien, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, случаи такой необычной кражи фиксируются в разных городах страны, включая Париж, в течение последнего месяца. Сообщается, что портреты выносят защитники окружающей среды, которые таким образом добиваются от властей мер по борьбе с климатическими изменениями. При этом некоторые «преступники» одеты в желтые жилеты, отмечает издание.

Французская полиция уже задержала нескольких подозреваемых, но они отказываются раскрывать местонахождение украденных портретов. Газета также ссылается на экологическое движение ANV COP21, которое, согласно заявлению на его сайте, стоит за этой акцией. По данным организации, защитникам природы удалось вынести 27 портретов президента. При этом полиция взяла под стражу 21 человека и провела 14 обысков. Также отмечается, что в отношении 14 человек были начаты судебные разбирательства.