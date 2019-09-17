ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе

ВМС США признал, что опубликованные в интернете видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные. Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

Видеоролики были сняты в 2004 и 2015 годах. На них можно наблюдать, как два объекта выполняют сложные маневры, которые существующая современная техника осуществить не может.

Издание называет запечатленные на видео объекты «НЛО», однако американские военные считает их «необъяснимыми воздушными явлениями». Так ВМС США характеризуют любые неопознанные или незарегистрированные летательные аппараты, которые были замечены в зоне ответственности различных военных объектов. (РИА Новости)