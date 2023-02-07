Китайские аэростаты пролетали над секретными военными объектами и полигонами США при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, «китайские разведывательные воздушные шары» находились над штатами Вирджиния, Гавайи, Техас, Флорида, Калифорния и над островом Гуам в Тихом океане. Как отмечает агентство, аэростаты могли собирать данные об американских авианосцах и секретных базах.

Аэростаты сначала были классифицированы сотрудниками разведки как «неопознанные воздушные явления». Только после дополнительного изучения уже в период администрации президента Джо Байдена разведывательное ведомство смогло определить, что это были китайские аэростаты.

Ранее глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк признал, что американские военные не смогли в прошлом засечь заход китайских аэростатов в воздушное пространство США, это является серьезным пробелом в системе обеспечения безопасности страны, с которым Пентагону необходимо разобраться.