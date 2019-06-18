Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в хищении государственных средств

Власти Венесуэлы располагают доказательствами участия лидера оппозиции Хуана Гуаидо в хищении государственных средств для заказа наемных убийц. Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник министр связи и информации республики Хорхе Родригес.

По его словам, при помощи «наемных убийц из Колумбии и стран Центральной Америки», целями которых должны были стать политики и военные, оппозиция «хотела дестабилизировать ситуацию в стране». Министр уточнил, что подтверждающие эти обвинения данные были обнаружены в телефоне секретаря Гуаидо Роберто Марреро, который был задержан в марте. «Было установлено, что Марреро, который является правой рукой Гуаидо, отвечал за эти террористические планы», — сказал Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Из переписки Марреро и Гуаидо становится ясно, каким образом они получали средства», — утверждает министр. По его словам, оппозиция «присваивала средства, которые принадлежали венесуэльским компаниям за рубежом» при помощи правительств стран, которые поддерживают Гуаидо. Как отметил Родригес, для финансирование планов по дестабилизации ситуации в Венесуэле также использовались средства, которые оппозиция получила якобы в качестве гуманитарной помощи республике.