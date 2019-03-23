Власти Крыма рассказали об условиях, выдвигаемых миссиями ЕС для визита

Мониторинговые миссии из стран ЕС соглашаются приехать в Крым только с разрешения Киева и через территорию Украины, пишетРИА Новости со ссылкой на слова главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова.

По словам политика, крымские власти неоднократно говорили о своей готовности принять различные мониторинговые миссии. Но представители миссий выставляют особые условия для организации визита. По мнению Молохова, это говорит о неуважении к крымчанам и их выбору жить в составе РФ.

«Крым – это часть Российской Федерации, и все поездки иностранных делегаций должны согласовываться исключительно через МИД РФ», – заметил Молохов.

До этого на портале Совета Европы было обнародовано заявление председателя комитета министров СЕ Тимо Сойни. В нем политик призвал обеспечить «полный и неограниченный доступ на Крымский полуостров» всем правозащитным органам Совета Европы.

Напомним, Крым стал частью РФ по итогам референдума, прошедшего в марте 2014 года. Недавно Евросоюз распространил заявление, приуроченное к пятилетию референдума, в котором вновь отказался признавать результаты голосования (aif.ru)