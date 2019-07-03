Вице-президент Ирана обсудил с Росатомом строительство АЭС «Бушер»

Вице-президент, глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в ходе визита в РФ обсудил с гендиректором российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым реализацию проекта АЭС в Бушере, сообщило посольство Ирана в Москве.

«Господин Салехи и господин Лихачев обменялись мнениями по поводу реализации проекта по строительству электростанции «Бушер», выразив удовлетворение относительно успешного продвижения проекта», — говорится в пресс-релизе, опубликованном посольством в Telegram-канале.

По его данным, Салехи совершил рабочую поездку в Россию 1-3 июля, в ходе которой обсудил с «Росатомом» вопросы сотрудничества России и Ирана в сфере мирного атома и перспективы этого сотрудничества в будущем.