Вице-президент Ирана обсудил с Росатомом строительство АЭС «Бушер»

Вице-президент, глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в ходе визита в РФ обсудил с гендиректором российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым реализацию проекта АЭС в Бушере, сообщило посольство Ирана в Москве.
«Господин Салехи и господин Лихачев обменялись мнениями по поводу реализации проекта по строительству электростанции «Бушер», выразив удовлетворение относительно успешного продвижения проекта», — говорится в пресс-релизе, опубликованном посольством в Telegram-канале.
По его данным, Салехи совершил рабочую поездку в Россию 1-3 июля, в ходе которой обсудил с «Росатомом» вопросы сотрудничества России и Ирана в сфере мирного атома и перспективы этого сотрудничества в будущем.
| 2019-07-03T16:37:00+00:00 3 июля 2019, 21:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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