Visa прекратила работу на оккупированных территориях Азербайджана

Международная карточная платежная система Visa полностью приостановила на оккупированных территориях Азербайджана проведение операций через банкоматы посредством карт оплат под своим брендом.

Как сообщает Report, это решение было принято после выяснившихся фактов.

Visa, как первая международная карточная платежная система, предпринявшая основательные шаги по решению имеющихся проблем, приостановила проведение посредством карт ее бренда наличных и безналичных операций в более 20 банкоматах, установленных банками Армении на этих территориях.

Напомним, что Visa действует в Азербайджане с 1997 года. Количество карт бренда Visa, выпущенных местными банками, близко к 3 млн единиц.