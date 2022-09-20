Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер в ходе брифинга заявил, что готовящиеся референдумы о вступлении оккупированых территорий Донбасс в состав России не повлияют на поддержку Украины со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

По его словам, никто не будет серьезно относиться «к таким фиктивным референдумам, и Соединенные Штаты не признают их итоги.

«Как это повлияет на нашу и международную поддержку Украины? Это никак не повлияет, мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы предоставлять им необходимую помощь для защиты своей территории», — сказал представитель американского Минобороны.

Также он выразил мнение, что эти референдумы являются «информационной операцией» России, чтобы отвлечь внимание от сложного положения, в котором находятся военные РФ на данных территориях.