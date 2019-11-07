В WhatsApp изменились настройки приватности

В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Об этом сообщается в блоге компании.
Теперь у пользователей появится больше возможностей контролировать приглашения в группы. Так, добавить нового участника в чат нельзя будет без его согласия.
Чтобы активировать эту функцию, пользователю в настройках мессенджера нужно перейти в раздел «Приватность/Конфиденциальность», а затем «Группы». Там можно выбирать один из нескольких вариантов порядка добавления в группы – могут ли это делать все пользователи, либо только ваши контакты.
| 2019-11-07T10:33:39+00:00 7 ноября 2019, 12:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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