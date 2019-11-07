В WhatsApp изменились настройки приватности

Теперь у пользователей появится больше возможностей контролировать приглашения в группы. Так, добавить нового участника в чат нельзя будет без его согласия.

Чтобы активировать эту функцию, пользователю в настройках мессенджера нужно перейти в раздел «Приватность/Конфиденциальность», а затем «Группы». Там можно выбирать один из нескольких вариантов порядка добавления в группы – могут ли это делать все пользователи, либо только ваши контакты.