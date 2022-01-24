Последнее обновление Windows 11 «сломало» пользовательские настройки — пользователи пожаловались на то, что их снова вынудили пользоваться браузером Microsoft Edge. Сообщения об этом появились на Reddit.

Отмечается, что в настройках браузером по умолчанию стала разработка Microsoft, несмотря на то, что пользователи ранее настроили на эту функцию другую программу. Также в браузере была изменена главная страница — на поисковик Bing.

Конкуренты в течение 2021 года заявляли о желании Microsoft убедить пользователей Windows отказаться от их браузеров и перейти на Edge. Например, при посещении страницы загрузки Google Chrome пользователи получали уведомления о превосходстве Edge над разработкой Google.

В декабре 2021 года стало известно, что Microsoft вернет в Windows 11 возможность упрощенного выбора браузера по умолчанию. Это произошло после критики действий компании со стороны конкурентов, таких как Opera, Mozila и Vivaldi.