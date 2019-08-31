В Великобритании пройдут демонстрации против решения о приостановке работы парламента

Сотни тысяч человек, как ожидается, сегодня выйдут на улицы британских городов, чтобы выразить свое несогласие с планами премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона приостановить работу парламента, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты The Guardian, акции протеста запланированы в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Ливерпуле, Ньюкасле-апон-Тайне, Суонси, Бристоле, Глазго.

Поддержку демонстрациям выразил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. «Общественное возмущение тем, как Борис Джонсон уничтожил демократию, было оглушающим. Люди правы, что выходят на улицы, я призываю всех присоединиться к демонстрациям в Лондоне и по всей стране», — написал политик в Twitter.

Королева Елизавета II официально одобрила 28 августа приостановку работы парламента Великобритании по запросу премьер — министра Бориса Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу «не ранее 9 сентября, и не позднее 12 сентября 2019 года» и продлиться «до 14 октября 2019 года».

Джонсон при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.