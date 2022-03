Российский телеканал «Дождь» приостанавливает вещание. Об этом в эфире 3 марта объявила генеральный директор и владелец канала Наталья Синдеева.

Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры за освещение войны в Украине. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу.

Синдеева сказала, что решение было принято на собрании сотрудников. По её словам, работу редакции нужно переосмыслить в новых условиях.

4 марта Госдума планирует рассмотреть законопроект о уголовном наказании за распространение фейк-ньюс про российскую армию. Власти требуют, чтобы все сообщения о войне на Украине передавались только по официальным источникам.

«Как бы не было сейчас черно и гадко, и как бы не радовались людишки, которые сейчас радуются нашему решению, мы всё равно победим. Это неизбежно, потому что правда в конечном счёте побеждает», — сказал Дзядко. Он поблагодарил коллектив за работу и зрителей.

После начала войны с Украиной в России заблокированы уже несколько СМИ. В том числе — канал Настоящее время, радиостанция «Эхо Москвы», The Village, Тайга.инфо, DOXA, The New Times и ряд украинских изданий. (svoboda.org)