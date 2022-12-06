Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Решение принято в связи с угрозой национальной безопасности. Об этом сообщил председатель совета Иварс Аболиньш.

«Все должны уважать законы Латвии», – написал он.

На прошлой неделе совет оштрафовал телеканал «Дождь» на десять тысяч евро за использование карты аннексированного Крыма в составе России и слово «наша» по отношению к российской армии. Тогда Аболиньш отметил, что это уже второе нарушение со стороны телеканала за последние несколько месяцев. Он отметил, что за три серьёзных нарушения «Дождь» могут лишить лицензии на вещание.

После слов телеведущего Алексея Коростелёва в прямом эфире «Дождя» 1 декабря латвийская служба госбезопасности начала расследование по подозрению, что телеканал оказывает помощь российской армии. В частности, Коростелёв сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы, смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте», призывая телезрителей присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине.

На следующий день «Дождь» извинился и сообщил, что прекратил сотрудничество с Коростелёвым. Сам Коростелёв объяснил, что в эфире оговорился и «готов к увольнению ради решений проблем канала». В знак поддержки журналиста и права каждого на ошибку телеканал покинули трое его сотрудников. (svoboda.org)