Австрийский бизнесмен, основатель компании-производителя энергетических напитков «Ред Булл» и владелец одноименной команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает Sky News.

Из-за тяжелой болезни последние полтора года австриец не появлялся на публике. Его состояние серьезно ухудшилось несколько недель назад.

Весной 2005 года бизнесмен приобрел австрийский футбольный клуб «Зальцбург». Спустя четыре года он основал немецкий клуб «Ред Булл» из Лейпцига (ныне «Лейпциг»).