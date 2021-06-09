Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал объявленное в понедельник властями Нигерии решение о приостановке работы социальной сети Twitter в этой стране и призвал другие государства последовать этому примеру и запретить у себя в том числе и социальную сеть Facebook. Об этом со ссылкой на размещенное в Telegram-канале послание Трампа сообщила в среду британская вещательная корпорация Би-би-си.

«Поздравления стране Нигерия, которая только что запретила Twitter за то, что они [в соцсети] забанили их президента [Нигерии], — цитирует Би-би-си послание Трампа. — Большее число стран должно запретить Twitter и Facebook за то, что они не позволяют [у себя] свободные и открытые высказывания — все голоса должны быть услышанными. А пока возникнут и закрепятся конкуренты. Кто они такие [эти соцсети], чтобы решать, что есть добро, что зло, если они сами зло? Вероятно, мне следовало бы это сделать, когда я был президентом. Но Цукерберг (глава компании Facebook — ТАСС) мне названивал и заходил в Белый дом на обед, говоря, какой я великолепный».