В Турции ответили на новое предложение США по зоне безопасности в Сирии

Новое предложение, которые выдвинули США по созданию зоны безопасности на северо-западе Сирии, не устраивает Турцию, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Делегацию США, которая в понедельник прибыла в Анкару, возглавляет спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Ранее он провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром о создании зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата. Переговоры по этому вопросу продолжились в турецком Минобороны во вторник.
«Новое предложение США по зоне безопасности в Сирии не на том уровне, чтобы нас удовлетворить. У нас терпения уже не осталось, надо решать этот вопрос как можно скорее, без задержек. Если не удастся достичь договоренности, то мы сделаем сами то, что надо», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.
Он добавил, что состав конституционного комитета Сирии может быть объявлен в ближайшие дни.(РИА Новости)
| 2019-07-24T15:49:55+00:00 24 июля 2019, 19:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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