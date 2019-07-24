В Турции ответили на новое предложение США по зоне безопасности в Сирии

«Новое предложение США по зоне безопасности в Сирии не на том уровне, чтобы нас удовлетворить. У нас терпения уже не осталось, надо решать этот вопрос как можно скорее, без задержек. Если не удастся достичь договоренности, то мы сделаем сами то, что надо», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.