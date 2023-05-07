«Пари Сен-Жермен» хочет сохранить аргентинский нападающий Лионеля Месси. Об этом сообщает Foot Mercato.

Как утверждает источник, парижане сделали 35-летнему футболисту выгодное предложение по продлению контракта.

Напомним, ранее «ПСЖ» отстранил Месси от тренировок с командой на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец выступил с заявлением и принес извинения игрокам и сотрудникам клуба. Считалось, что Месси уйдет из команды, однако после извинений игрока ситуация с его контрактом может измениться.

ПСЖ» направил привлекательное в финансовом плане предложение. Ответ от игрока еще получен не был.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 15 результативных передач в 28 матчах чемпионата Франции.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави.