В Турции конфисковано 18 т цианида

В ходке спец операции в провинции Агры конфискована 18 тонн цианида, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что операция было проведена на границе с Ираном. По данным СМИ, контрабандисты намеревались провезти цианид в Иран.

В рамках операции задержаны пять человек.

Отметим, что до этого, девятого ноября 2019 года в провинции Анталья все члены одной семьи (четыре человека) погибли от отравления цианидом, перед этим в Стамбуле, четыре члена одной семьи совершили самоубийство, приняв цианид.

Полиция Стамбула обнаружила их тела в квартире, на дверях которой была надпись — «Не входить! Позвоните в полицию, в квартире цианид».