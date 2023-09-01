В Апелляционном суде в связи с имуществом бывшего начальника управления упраздненного МНБ Акифа Човдарова было принято новое решение.

Как сообщает АПА, решение было зачитано на сегодняшнем заседании Бакинского апелляционного суда под председательством судьи Мирзали Аббасова. Согласно постановлению, имущество Акифа Човдарова было вновь конфисковано.

Отметим, Акиф Човдаров был задержан в 2015 году. Решением Бакинского военного суда он был приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества на сумму 30 миллионов манатов.

По указу об амнистии, подписанному в 2020 году, Акиф Човдаров отпущен на свободу.

В декабре 2022 года Бакинский апелляционный суд принял решение о снятии конфискации с его имущества на сумму 30 миллионов манатов и возвращении этого имущества владельцам. Однако Верховный суд отменил это решение и вернул дело в Бакинский апелляционный суд на повторное рассмотрение.