В Тбилиси все протестуют

Вечером в понедельник в Тбилиси в разных концах города одновременно начались сразу несколько акций протеста с разными требованиями, сообщает sputnik-georgia.ru.

В самом центре, на проспекте Руставели перед парламентом митингуют противники ЛГБТ — блюстители нравственности. Они протестуют против планируемого Парада гордости.

В нескольких сотнях метров, на площади Свободы собрались участники акции с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария. Три недели они проводили митинги у парламента, но с утра это место заняли «борцы за традиции». .

И ментально и идеологически эти акции полярны, причем от одного митинга до другого около 400 метров, всего несколько минут ходьбы, и маленькое расстояние вызвало обеспокоенность МВД.

Еще одна, уже третья акция — но в спальном районе, удаленном от центра, заявлена возле офиса «Рустави -2». Тут участники протестуют против скандального эфира в воскресенье, когда ведущий программы «Постскриптум» Георгий Габуния в крайне грязной форме оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику. Митингующие требуют извинений от Габуния и руководства «Рустави 2».

И неожиданно под вечер началась четвертая акция — ЛГБТ-акция, ранее отмененная организаторами. Участники Парада гордости с флагами и соответствующей символикой стоят у здания МВД на окраине города, на Кахетинском шоссе, трассе, ведущей в аэропорт.