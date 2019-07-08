В Тбилиси все протестуют

Вечером в понедельник в Тбилиси в разных концах города одновременно начались сразу несколько акций протеста с разными требованиями, сообщает sputnik-georgia.ru.

В самом центре, на проспекте Руставели перед парламентом митингуют противники ЛГБТ — блюстители нравственности. Они протестуют против планируемого Парада гордости.

В нескольких сотнях метров, на площади Свободы собрались участники акции с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария. Три недели они проводили митинги у парламента, но с утра это место заняли «борцы за традиции».  .

И ментально и идеологически эти акции полярны, причем от одного митинга до другого  около 400 метров, всего несколько минут ходьбы, и маленькое расстояние вызвало обеспокоенность МВД.

Еще одна, уже третья акция — но в спальном районе, удаленном от центра, заявлена возле офиса «Рустави -2».  Тут участники протестуют против скандального эфира в воскресенье, когда ведущий программы «Постскриптум» Георгий Габуния в крайне грязной форме оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику. Митингующие требуют извинений от Габуния и руководства «Рустави 2».

И неожиданно под вечер началась четвертая акция — ЛГБТ-акция, ранее отмененная организаторами. Участники Парада гордости с флагами и соответствующей символикой стоят у здания МВД на окраине города, на Кахетинском шоссе, трассе, ведущей в аэропорт.

| 2019-07-08T20:53:28+00:00 8 июля 2019, 21:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss