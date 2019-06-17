В Тбилиси требуют отставки Саломе Зурабишвили

В Тбилиси перед президентским дворцом проведена символическая акция. Члены организации «Вместе дома — в Грузии» привезли к президентскому дворцу мешки с картофелем.

Участники акции требуют отставки президента Саломе Зурабишвили.

Руководитель организации Саломе Челидзе сказала, что картофель связан с приходом к власти президента: «У нас для всех есть бесплатный картофель. Мы будем раздавать его символически, и это будет длиться, пока Саломе Зурабишвили не уйдет в отставку».

Отметим, что грузинская оппозиция обвинила правящую партии «Грузинская мечта» в подкупе голосов избирателей в пользу С.Зурабишвили в обмен на картофель и лук.(report)