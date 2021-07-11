Несколько тысяч человек с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в связи со смертью оператора грузинского телеканала TV Pirveli Александра Лашкаравы вышли в Тбилиси к зданию парламента. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

«Его избили, разбили голову, пинали ногами именем Бога и при помощи полиции, после чего он умер. Мы все знаем, что его убило. Его убили насильники и бездействие полиции», — сказал член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Оболадзе журналистам перед началом митинга. В демонстрации участвуют как политики, так и гражданские активисты и рядовые граждане, они выкрикивают лозунги об отставке премьера, а также главы МВД Вахтанга Гомелаури. На месте мобилизованы наряды полиции. Движение автомобилей по проспекту Руставели пока открыто.

До митинга на Руставели состоялась стихийная акция протеста у здания офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Прибывшие туда политики попытались войти в здание и встретиться с руководством «Грузинской мечты», однако полиция не дала им этого сделать, из-за чего началась потасовка.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после избиения, нашли мертвым в воскресенье утром в собственном доме.