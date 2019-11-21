В связи с погодными условиями Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям в связи с наблюдающимися в стране погодными условиями.

Как сообщили Report в пресс-службе управления, согласно информации министерства экологии и природных ресурсов, с сегодняшнего дня на территории страны ожидается резкое изменение погодных условий.

Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей быть внимательными за рулем, не превышать скорость, не совершать обгон и соблюдать правила дорожного движения во избежание возможных неудобств и аварий на дорогах.