В Судане начался судебный процесс над экс-президентом аль-Баширом

Судебный процесс над бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом начался в понедельник в Хартуме. Об этом сообщил суданский информационный портал Baj News.

За несколько часов до этого под усиленной вооруженной охраной экс-глава государства был доставлен в столичный Институт юриспруденции и права, где проходят слушания. Кортеж автомашин, в одной из которых находится аль-Башир, сопровождало несколько пикапов с автоматчиками.

Процесс над бывшим президентом, обвиняемом в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты, должен был открыться еще в начале июля по окончании срока апелляции, однако он несколько раз откладывался «по соображениям безопасности» и «невозможности личного присутствия аль-Башира в суде». В конечном итоге первое заседание было назначено на 17 августа, но из-за подписания армией и оппозицией в этот день Конституционной декларации оно вновь было перенесено. Экс-президента обвиняют также в финансировании терроризма и причастности к гибели протестующих, но эти эпизоды будут рассматриваться отдельно.

Власти пообещали, что судебный процесс будет полностью открыт для прессы, однако, как отмечает издание, журналисты в понедельник не были допущены к освещению слушаний.

Коллегия адвокатов аль-Башира состоит из 97 человек во главе с Ахмедом Ибрагимом аль-Тахером. Ранее генеральная прокуратура отклонила апелляцию защиты, которая пыталась опротестовать выдвинутые экс-президенту обвинения.