Офис генерального прокурора Украины в среду, 11 мая, объявил о первом судебном процессе в отношении российского военнослужащего. Его подозревают в совершении военных преступлений.

Следствие обвиняет 21-летнего россиянина в том, что он расстрелял мирного жителя в Сумской области. Как сообщается, 28 февраля обвиняемый, колонну которого разбили военные ВСУ, убегал вместе с четырьмя своими сослуживцами. Они обстреляли из автоматов частный автомобиль и угнали его. На этой машине российские военные въехали в село Чупаховка Сумской области.

По пути они увидели безоружного жителя села, который шел с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону. По сведениям Офиса генпрокурора, один из военных приказал обвиняемому убить мирного жителя, чтобы тот о них не сообщил.

«Обвиняемый произвел несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от собственного дома», — говорится в сообщении украинской Генпрокуратуры.

Российскому солдату, который сейчас находится в украинском плену, грозит пожизненное тюремное заключение за военные преступления и убийство. Никакой информации об обстоятельствах его пленения и о судьбе остальных четырех российских военнослужащих в украинской Генпрокуратуре не предоставили. (DW)