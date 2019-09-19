В Судане более 120 человек заразились холерой

По меньшей мере 124 человека заразились холерой на юго-востоке Судана, передает агентство СУНА со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным агентства, 101 человек заболел в провинции Голубой Нил, 23 — в провинции Сеннар.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала массовую вакцинацию против холеры в Африке. Кампания продолжалась до середины июня и прошла в Замбии, Уганде, Малави, Южном Судане и Нигерии.