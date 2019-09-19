В Судане более 120 человек заразились холерой

По меньшей мере 124 человека заразились холерой на юго-востоке Судана, передает агентство СУНА со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным агентства, 101 человек заболел в провинции Голубой Нил, 23 — в провинции Сеннар.
В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала массовую вакцинацию против холеры в Африке. Кампания продолжалась до середины июня и прошла в Замбии, Уганде, Малави, Южном Судане и Нигерии.
Холера — острое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются многократный жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Инкубационный период заболевания — от нескольких часов до пяти дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения.(РИА Новости)
| 2019-09-19T22:19:59+00:00 19 сентября 2019, 22:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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