Число погибших в западном индийском штате Махараштра за минувшие 48 часов из-за обрушений и оползней, вызванных мощными ливнями, составило 129 человек, передает ТАСС.

Как сообщает в пятницу газета The Times of India, еще более 80 человек числятся пропавшими без вести.

Издание информирует, что в штате отмечены десятки случаев оползней, обрушений зданий и других инцидентов после того, как проливные дожди обрушились на западное побережье Индии. Пострадали округа Райгад, Ратнагири, Сатара, а также столица штата — мегаполис Мумбаи.

По оценкам специалистов, столь мощные муссонные ливни отмечены в штате впервые за примерно 40 лет. Как сообщает новостной портал DigiWorld, в некоторых районах Махараштры за сутки выпало от 400 до 600 мм осадков.

В районах бедствия идут спасательные работы. Власти обратились за помощью к национальным ВМС с просьбой оказать помощь. Западное военно-морское командование страны мобилизовало группы спасателей и привлекло военные вертолеты для оказания помощи гражданской администрации.