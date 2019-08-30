В США в центрах содержания мигрантов зафиксировали эпидемию свинки

Рост числа заболеваний эпидемическим паротитом, более известным как свинка, отмечен за последний год в центрах содержания мигрантов в США. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе, который был подготовлен Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

«С 1 сентября 2018 года по 22 августа текущего года подтверждены 898 случаев заболевания свинкой среди совершеннолетних мигрантов в 57 центрах содержания в 19 штатах», — отмечается в нем, пишет tass.ru.

Кроме того, 33 случая были выявлены у сотрудников этих учреждений. 94% заболевших — мужчины. Почти половина всех случаев заболевания была зарегистрирована в центрах, расположенных в штате Техас, граничащим с Мексикой.

Как указали представители Таможенно-пограничной службы США, слова которых приводит телекомпания ABC, «из-за краткосрочного пребывания в центрах содержания мигрантам, как правило, не делают прививки от инфекционных заболеваний».