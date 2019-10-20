В сирийской Эр-Ракке началось восстановление нефтегазовых месторождений

Все месторождения нефти и газа в сирийской провинции Эр-Ракка, а также в «треугольнике» между провинциями Эр-Ракка, Хама и Хомс освобождены, начата работа по их восстановлению, сообщил РИА Новости глава управления месторождением «Ас-Саура» Али Ибрагим, передает Report.

По его словам, все нефтяные скважины и вся инфраструктура на очистных станциях месторождений разрушены полностью, трубопроводы разрушены частично.

«Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний», — добавил он.

До войны на месторождении «Ас-Саура» добывалось шесть тысяч баррелей нефти ежедневно.