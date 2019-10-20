В сирийской Эр-Ракке началось восстановление нефтегазовых месторождений

Все месторождения нефти и газа в сирийской провинции Эр-Ракка, а также в «треугольнике» между провинциями Эр-Ракка, Хама и Хомс освобождены, начата работа по их восстановлению, сообщил РИА Новости глава управления месторождением «Ас-Саура» Али Ибрагим, передает Report.

По его словам, все нефтяные скважины и вся инфраструктура на очистных станциях месторождений разрушены полностью, трубопроводы разрушены частично.

«Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний», — добавил он.

До войны на месторождении «Ас-Саура» добывалось шесть тысяч баррелей нефти ежедневно.

| 2019-10-20T11:02:35+00:00 20 октября 2019, 10:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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