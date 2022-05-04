«Бои за Донбасс продолжаются, и Россия использует все виды оружия для ударов по нашим позициям».

Об этом заявил в прямом эфире министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если бы мы получили оружие, которое у нас было несколько недель назад, сейчас мы были бы в лучшем положении, спасая больше жизней», — сказал Кулеба.

«Если бы мы получили несколько недель назад оружие, которое есть у нас сейчас, то были бы в лучшем положении, спасли бы жизни большего числа наших солдат», — сказал Кулеба.

Говоря о ситуации в Мариуполе, Дмитрий Кулеба заявил, что «Азовсталь» по-прежнему находится под контролем Украины, и не сдалась России. «Россия наносит удары с воздуха. С помощью Организации Объединенных Наций мы смогли эвакуировать часть наших гражданских лиц, но жизни наших гражданских лиц, которые все еще находятся там, по-прежнему в опасности.

Из российских ракет обстреливают разные точки Украины, и любая точка Украины является целью для России», — сказал он.

Министр Кулеба отметил, что нужно продолжать вводить санкции против России: «Половина санкций уже введена. ЕС вводит санкции, оказывает финансовую поддержку Украине, но одновременно с этим способствует движению военной машины, покупая газ у России. Россия продолжает войну за счет нефтегазовых доходов».

Украинский министр заявил, что член ЕС, который протестовал против эмбарго на импорт нефти из России в рамках ЕС, «разделяет с Россией ответственность за бойню и терроризм в Украине, и точка!».