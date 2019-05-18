В Сильный пожар в маркете в Баку, есть пострадавшие

Произошел пожар в маркете «Фаворит», расположенном в столичном поселке Бузовна, есть пострадавшие.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что на место происшествия выехали семь бригад скорой помощи. Четыре человека были госпитализированы. Двое женщин и один мужчина были помещены в 1-й Клинический медицинский центр, еще одна женщина в Объединенную городскую больницу №26. Нескольким была оказана помощь на месте, пишет media.az.

А в сообщении МЧС говорится о том, что возгорание произошло в подвале трехэтажного торгового центра в поселке Бузовна. В данный момент наблюдается задымление, люди эвакуированы в безопасное место.