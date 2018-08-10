В швейцарских Альпах для туристов открыли художественную выставку

В долине Сафьен в швейцарском округе Сурсельва открылась художественная выставка, вдохновленная окружающими природными ландшафтами, сообщаетLonely Planet.

Выставку можно посетить бесплатно и осмотреть все экспонаты,  переход между которыми может занять от часа до полутора, примерно за два дня.

Одна из ярких работ на выставке – синяя скульптура американской художницы Литы Альбукерке в виде женщины, лежащей на земле и приложившей к ней ухо. По задумке автора, на другой стороне Земного шара, на побережье в Новой Зеландии должна быть установлена точно такая же фигура.

Долина Сафьен летом привлекает поклонников треккинга и велосипедистов, а зимой  — альпинистов, взбирающихся на замерший водопад.

 

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| 2018-08-10T08:47:52+00:00 10 августа 2018, 11:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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