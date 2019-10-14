В Шотландии запретили продажу пластиковых ушных палочек

Шотландия стала первой страной Соединенного Королевства, официально запретившей продажу и производство пластиковых ушных палочек. Данная мера, как сообщает телеканал Sky News, направлена на сокращение количества пластиковых отходов.

Парламент Шотландии принял решение о запрете пластиковых ушных палочек еще в сентябре, однако только сейчас он вступил в силу. Более того, с июня 2018 года на территории страны запрещена продажа и производство пластиковых микрошариков. По словам секретаря кабинета министров по вопросам окружающей среды Шотландии Розанны Каннингем, одноразовые предметы, включая ватные палочки, являются «неэкономными» и наносят серьезный ущерб окружающей среде.

«В ближайшие годы мы будем продолжать принимать меры и по другим проблемным вопросам в рамках наших усилий по сокращению количества вредных пластмасс и одноразовых изделий, защите окружающей среды и развитию процветающей экономики», — пообещала Каннингем. «Мы столкнулись с глобальной климатической катастрофой и должны работать вместе над сокращением [пластиковых отходов], их повторным использованием и переработкой, чтобы обеспечить устойчивое будущее для нынешнего и следующего поколений», — добавила она.

Эксперты напоминают, что пластик считается одним из основных источников загрязнения морей и океанов, а также оказывает разрушительное воздействие на дикую природу. Более того, очень часто частицы пластика попадают в организм живых существ вместе с пищей, приводя к гибели миллионов из них. Отчасти по этой причине с апреля 2021 года британское правительство решило запретить продажу и использование пластиковых соломинок, палочек для перемешивания напитков, а также ушных палочек в Англии. По мнению специалистов, эти предметы зачастую используются всего несколько минут, однако впоследствии остаются в природе несколько сотен лет, нанося ущерб флоре и фауне.

Ежегодно, согласно статистике, в Англии производится около 5 млрд пластиковых соломинок, 300 млн палочек для перемешивания напитков и 2 млрд ушных палочек. Они вносят свой вклад в губительный для обитателей морей и океанов рост пластикового мусора в местах их обитания. Многие животные, включая китов, черепах, птиц, не могут отличить пластик от еды и поглощают его.

По информации журнала Science, в 2015 году в мире было изготовлено около 6,3 млрд тонн пластиковых отходов, из них лишь 9% было переработано, еще 12% — сожжено, а остальные 79% оказались на мусорных свалках или в других местах нашей планеты. При сохранении нынешней тенденции, к 2050 году объем произведенного пластикового мусора достигнет 12 млрд тонн.(ТАСС)