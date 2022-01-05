В Азербайджане запрещено использование еще одного лекарственного препарата, сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

Так, согласно исследованиям, проводимым в настоящее время фармкомпанией Sanofi, количество примесей азидов (соли азотистоводородной кислоты — ред.) в таблетках с пленочной оболочкой с торговым названием «Лозап» (Lozap) и с содержанием 50 мг лозартана калия в трех блистерах по 10 штук в одной картонной упаковке (№30) серии 2660720 со сроком годности до 1 июня 2022 года и серии 2130221 со сроком годности до 1 января 2023-го, вероятно, превышает допустимый максимальный суточный лимит.

Учитывая это, было принято решение отозвать лекарственное средство «Лозап» серии 2660720 и 2130221 и приостановить его импорт, оптовые и розничные продажи в стране.