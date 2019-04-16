В регионе Южного Кавказа есть понимание, что развитие – это ЕС, а Кремль – это отсталость

О том, какие политические процессы развиваются в регионе Южного Кавказа и в Грузии, рассказал в интервью # грузинский политический обозреватель Егор Куроптев.

— Как вы оцениваете политическую ситуацию в регионе Южного Кавказа? Какие на ваш взгляд идут процессы?

— Ситуацию на Южном Кавказе в общих чертах оценить сложно, но, безусловно, ее по-прежнему можно считать опасной, как с точки зрения политики России против Грузии, так и с точки зрения конфликта между Азербайджаном и Арменией.

В первом случае, ситуация выглядит замороженной, но это совсем не так. Поезжайте на линии разграничения в Грузии и убедитесь в этом. Российские пограничники похищают людей каждую неделю, чтобы потом потребовать выкуп в размере примерно 300 долларов. Для семей из грузинских деревень – это гигантские деньги. Да, пограничники ФСБ, которые контролируют линии, называют это «задержанием», а выкуп «штрафом». Но задержанием за что? Человек ловит рыбу, а через час он уже в тюрьме по ту сторону. Идет по дороге в своей деревне, где нет никаких знаков, и его хватают и тащат в КГБ т.н. Южной Осетии, чтобы потом доложить публично о «пополнении бюджета». Это рэкет. Никак иначе.

Передвижение колючих проволок вглубь территории Грузии – тоже уже «обыденное» дело. Метр за метром контролируемой официальным Тбилиси территорий становится все меньше. Так что ничего не заморожено. Это самая обычная война. Назовите ее гибридной, если хотите. Никто не знает, в какой день рейтинг Путина упадет так низко, что ему снова любой ценой, даже при серьезном экономическом кризисе, понадобится новая «маленькая победоносная» война на потеху электоральному большинству. Опасно.

Говоря об отношениях Армении и Азербайджана. Я был приятно удивлен, когда на фоне бравады главы Минобороны Армении в США и ответа из Баку, встретил в Тбилиси друзей из обеих стран, которые за одним столом обсуждали различные инициативы. Конечно, речь шла о Карабахе. Конечно, найти решения на таких встречах нельзя, но можно говорить, что крайне важно. А иначе что?! Война?! Такая война не нужна никому. Ни одной из стран и никому в регионе или в мире. Я точно за то, чтобы армяне и азербайджанцы собирались как можно чаще за одним столом.

Если в двух словах описать общую ситуацию на Южном Кавказе, я бы сказал, что она опасная и осторожная, но нашим странам удается держаться на грани. У Грузии с Арменией разный курс абсолютно, но при этом дружественность никуда не денется. Да, голосуют друг против друга в ООН. Да, бывают провокации. Но это все пройдет, а дружба останется. Это надо беречь любыми силами.

Недавно Грузия умудрилась подпортить отношения с Баку – были проблемы экономического характера, да и на провокации грузинские власти поддались там, где не следовало. Но все удается уладить. И удалось, как мне кажется. Визит президента Зурабишвили в Баку и, особенно в Ереван, по-моему, был тому ярким подтверждением.

Чтобы подытожить – чем активнее Армении и Азербайджану удастся идти путем диалога, тем лучше будет ситуация на Кавказе. Грузия всегда поддержит мир и единство Южного Кавказа. Если такой день настанет, единый Южный Кавказ станет очень влиятельной силой в любых переговорных форматах и без помощи каких-либо “больших братьев». Дай Бог.

— Можно ли считать, что в целом регион выходит из под влияния России и двигается в сторону ЕС?



— Я не считаю, что регион движется в сторону ЕС. Грузия движется в сторону ЕС уже много лет. В сторону ЕС и НАТО. Причиной тому – нежелание Кремля видеть Грузию свободной от него, независимой, самостоятельной страной с нормальными демократическими институтами. Если бы Путин не давил на Грузию, не воевал с ней и не продолжал свою агрессию по сей день, Грузия была бы хорошим другом России. Именно политика Владимира Путина окончательно оттолкнула Грузию в сторону Запада. Иначе как защищаться от набегов?!

Армения, как я вижу, в ЕС не особо пока стремится. Внешняя политика Еревана еще явно на стадии определения. Возможно, желание есть, но есть и страх перед Москвой. Напомню, что когда Серж Саргсян подписывал согласованный с Москвой CEPA, даже тут Газпромовский «НТВ» очень недружественно проехался по Армении.

Заметьте — только «НТВ», которым владеет Газпром и представительством которого в Армении многие годы руководил бывший премьер Карен Карапетян. Интересное совпадение. Но вернемся к сегодняшнему дню. CEPA выполняется? Не думаю. Гуманитарная миссия Минобороны в Сирию отправилась? Да. Кроме «селфи» с Меркель на площади в Ереване я пока лично особого сотрудничества с ЕС не заметил. Явный перекос в сторону Москвы. Это в принципе понятно, так как Грузия и Украина за свой суверенитет заплатила войнами, территориями и жизнями. Не все хотят и готовы к такому.

А про Азербайджан говорить в этом плане всегда легко, так как Баку держит свою максимально нейтральную позицию, балансируя между Москвой, ЕС, США с помощью тех ресурсов, которыми в регионе обладает только Азербайджан. В этом плане, конечно, можно только позавидовать. Я бы сказал, что сейчас в регионе есть понимание, что развитие – это ЕС, а Кремль – это отсталость. Но к действиям активным, кроме Грузии пока никто не перешел.