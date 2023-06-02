Отношение Франции к процессам на Южном Кавказе не оказывает позитивного воздействия на мир и стабильность в регионе, а также мирные переговоры между Баку и Ереваном. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по пятисторонней встрече в Кишинёве.

Азербайджанский дипломат напомнил, что о результатах неформальной встречи 1 июня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, высказались представители ЕС, как организаторы обсуждений.

«Что касается, односторонних высказываний президента Франции, то оно не отражает позицию сторон, а искажает ее. К сожалению, это ни первый подобный факт», — отметил дипломат.

Ранее Макрон заявил о намерении содействовать налаживанию мирных отношений между Арменией и Азербайджаном. По словам французского лидера, урегулирование должно предусматривать соблюдение интересов каждой из сторон, а также уважение прав национальных меньшинств.