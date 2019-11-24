В предварительный список ЮНЕСКО включили древние памятники Чукотки

Древние памятники Чукотки – «Памятники морских арктических зверобоев» — включены в российский предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает пресс-служба министерства еультуры России. В номинации представлены памятники Дежневского массива: поселение и могильник Эквен, а также поселения Нунак и Наукан.

В сообщении отмечается, что эскимосская культура является одной из самых древних в мире. Морские охотники Арктики оставили после себя уникальные материальные свидетельства, такие как артефакты, некрополи и поселения. Кроме того, сохранилось и нематериальное наследие — традиции косторезного искусства, приемы охоты на морского зверя, фольклор.

«Вечная мерзлота сохранила самобытные творения древней цивилизации, основой существования которой была охота на крупных млекопитающих – китов и ластоногих, а в памяти потомков до сих пор живы сказания, легенды, песни и ритуалы этого самобытного северного народа», — сообщает минкульт.

Утоняется, что все памятники пребывают в удовлетворительном состоянии.

Заявку на включение памятников Чукотки в список ЮНЕСКО подготовил Российский научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва при поддержке Чукотской археологической экспедиции Государственного музея востока (aif.ru)