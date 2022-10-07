На острове Святого Лаврентия на Аляске задержали двух жителей Чукотки, сбежавших от службы в армии на лодке. Об этом сообщает Alaska’s News Source.

По данным издания, россияне высадились на острове 4 октября. Они сообщили местным жителям, что приплыли из поселка Эгвекинот на Чукотке, который находится на расстоянии примерно 500 километров по морю.

Их задержали и отправили в город Гэмбелл на острове, а позже россиян переместили в крупнейший на Аляске город Анкоридж. Сейчас федеральные власти выясняют, нарушили ли россияне правила пересечения границы США и имеют ли они право находиться в стране. Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что это был единичный случай и постоянного потока мигрантов из России не ожидается.

Сообщается, что россияне попросили политическое убежище в США. Сенатор Дэн Салливан заявил, что данный инцидент показывает, что «российский народ не хочет вести путинскую агрессивную войну против Украины». Он также призвал федеральные власти подготовить план на случай, если количество россиян, пытающихся добраться до Аляски, увеличится. (svoboda.org)